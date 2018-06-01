Роберто Манчини: "Люблю играть в двух нападающих"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что любит использовать схему с двумя центральными нападающими. Он также признался, что счастлив руководить итальянской национальной командой.

– Мне нравится играть с двумя центральными форвардами, – сказал 53-летний специалист в интервью Rai Sport. – Поэтому мы можем выпускать Балотелли и Белотти​ вместе. Я очень счастлив возглавлять итальянскую сборную. Представлять свою страну – это замечательная вещь.

Манчини стал главным тренером сборной Италии 14 мая 2018 года. Товарищеский матч между командами Франции и Италии состоится сегодня в 22:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.