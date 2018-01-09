Роберто Манчини: "Интеру" не хватает вингера, не похожего на Перишича и Кандреву"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини считает, что "Интеру" нужно больше разнообразия в составе. По его словам, миланский клуб несколько ограничен в вариантах игры в атаке.

– Думаю, что "Интеру" не хватает вингера с характеристиками, отличными от стиля Перишича и Кандревы, которые помогают Икарди забивать, – цитирует Football Italia Манчини. – Это то, чего нет у "Интера" по сравнению с другими командами. Но "Интер" строится. Команда явно улучшилась, хотя достичь уровня "Ювентуса" и "Наполи" пока не получается.