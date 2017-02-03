Роберто Манчини: "Интер" создал абсурдную ситуацию"

Итальянский тренер Роберто Манчини назвал абсурдной ситуацию, в которой он оказался перед нынешним сезоном. Специалист был уволен из "Интера" за несколько недель до старта чемпионата Италии.

– "Интер" создал абсурдную ситуацию, – цитирует La Stampa Манчини. – Ею было все сложнее и сложнее управлять, потому что слишком много людей выражали свое мнение. Мы было жалко покидать команду, потому что мы могли бы провести прекрасный сезон, я уверен. Но для успешной работы нужно доверие со стороны всех в клубе.

Мой сменщик Франк де Бур сказал после увольнения, что команда работает не так, как нужно. Но я с ним не соглашусь. Хотя его можно понять. Он оказался в непростых условиях, никого там не знал, никто ему не помогал. Так что оправдания искать естественно. Мне жаль, что все так сложилось. Ему нужно было больше времени для адаптации.