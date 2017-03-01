Роберто Манчини: "Интер" мог бы бороться с "Ювентусом"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини выразил мнение, что миланский клуб в нынешнем сезоне мог бы бороться в чемпионате Италии с "Ювентусом" за победу. После 26 туров серии А идущий шестым "Интер" отстает от лидирующего "Ювентуса" на 18 очков.

– Мы расторгли контракт по обоюдному согласию, так как мне, по моей точке зрения, не давали спокойно работать, – приводит Sky Sport Italia слова Манчини. – Вокруг команды был бардак, и это мешало нам достичь общих целей.

Клубу нужно было придерживаться курса. В нынешнем сезоне "Интер" мог бы бороться с "Ювентусом" и попробовать занять хотя бы второе место в таблице.