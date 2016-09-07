Роберто Манчини: "Интер" боролся бы за чемпионство, подписав Туре или Ибрагимовича"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини подтвердил информацию о том, что клуб хотел подписать летом полузащитника Яя Туре и нападающего Златана Ибрагимовича. По мнению специалиста, если бы это произошло, то миланская команда боролась бы с "Ювентусом" за чемпионство.

- Яя всегда был одной из моих целей, - цитирует Football Italia Манчини. - Мы уже почти совершили его покупку год назад, но игрок предпочел не покидать "Манчестер Сити". Яя Туре, как и Златан Ибрагимович, является одним из тех игроков, которые могут в любой момент изменить ход матча, как Лионель Месси или Криштиану Роналду. Сейчас "Ювентус" в Италии находится на другой планете. Но если бы "Интер" подписал Ибру или Яя, то боролся бы за титул. Я в этом уверен.