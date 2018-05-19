12:04 | Футбол — Италия

Роберто Манчини: "Хочу привести сборную Италии к победе на Евро-2020, после чего выиграть ЧМ"

Роберто МАНЧИНИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Роберто МАНЧИНИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер сборной Италии  Роберто Манчини убежден, что национальная команда в скором времени вернет себе лидирующие позиции в мировом футболе.

- Я очень горжусь тем, что со мной происходит. Я думаю, что для тренера возглавить сборную своей страны - это максимум, - приводит Football Italia слова Манчини. - К сожалению, у каждой команды есть тяжелые периоды, поэтому мы должны найти наилучшие методы и способы, чтобы вернуть сборную на заслуженное место. Италия всегда была одной из лучших национальных команд в мире, надеемся, что мы сможем все вместе проявить свои лучшие качества.

Мои основные цели такие же, как и у всей сборной. Нужно как можно быстрее поставить команду на ноги, чтобы она выиграла Евро-2020, а затем и чемпионат мира. Других целей нет.

Отметим, что контракт 53-летнего Манчини со сборной рассчитан на два года. 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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