13:42 | Футбол — Италия

Роберто Манчини: "Хочу поднять Италию на вершину мира и Европы"

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Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что гордится своим назначением и постарается вернуть "Скуадре адзурре" былую славу.

- Я сегодня очень эмоционален, потому что стать главным тренером сборной – это не что-то тривиальное, - цитирует Football Italia Манчини. – И я очень горд, ведь я приезжал в Коверчано (тренировочная база сборной Италии. – Прим. "СЭ") с командой до 14 лет еще в 1978 году, а теперь возглавляю сборную. Это одна из самых красивых вещей, которые могли бы случиться. Я хочу быть хорошим главным тренером и поднять Италию на вершину мира и Европы. Надеюсь, что смогу вернуть национальную команду на высокий уровень. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого.

Отметим, что контракт 53-летнего итальянца со сборной рассчитан на два года. 

Ранее Манчини возглавлял "Зенит", "Манчестер Сити", "Интер".

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Da Lyrikas

...только сначала надо поднять уровень своего тренерского мастерства.

14:13

AlCapone

Да-да, рядом с самим Зенитом поставить ее хочет

14:10

Markonie

цитата дня...

14:03

alex-ls

как Зенит поднимет туда же...

13:50

Lennon

Ну, не знаю...... ЛЧ так ни разу ни с одним клубом в качестве тренера ты не выиграл......

13:48

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