Роберто Манчини: "Хочу поднять Италию на вершину мира и Европы"

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что гордится своим назначением и постарается вернуть "Скуадре адзурре" былую славу.

- Я сегодня очень эмоционален, потому что стать главным тренером сборной – это не что-то тривиальное, - цитирует Football Italia Манчини. – И я очень горд, ведь я приезжал в Коверчано (тренировочная база сборной Италии. – Прим. "СЭ") с командой до 14 лет еще в 1978 году, а теперь возглавляю сборную. Это одна из самых красивых вещей, которые могли бы случиться. Я хочу быть хорошим главным тренером и поднять Италию на вершину мира и Европы. Надеюсь, что смогу вернуть национальную команду на высокий уровень. Если мы будем усердно работать, то добьемся этого.

Отметим, что контракт 53-летнего итальянца со сборной рассчитан на два года.

Ранее Манчини возглавлял "Зенит", "Манчестер Сити", "Интер".