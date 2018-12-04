Роберто Манчини: "Чемпионская гонка в Италии не закончилась"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что чемпионская гонка в серии А пока не закончилась. 54-летний специалист добавил, что конкуренцию туринскому клубу в борьбе за титул составят "Интер" и "Наполи".

- Матч между "Ювентусом" и "Интером" будет красивым, - сказал Манчини в интервью Sky Italia. - В этих командах играет множество великих футболистов. Болельщики особо выделяют Криштиану Роналду и Мауро Икарди.

Завершилась ли чемпионская гонка в Италии? Нет. Хотя "Интеру" будет сложно догнать "Ювентус". Кроме того, в борьбе остается "Наполи". Впереди еще много матчей, поэтому ничего не закончилось.

"Ювентус" занимает 1-е место в чемпионате Италии, имея в активе 40 очков после 14 туров. "Наполи" с 32 баллами располагается на второй строчке, "Интер" с 29 очками - на третьей.

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