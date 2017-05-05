Роберто Манчини: "Балотелли мог бы играть на уровне Криштиану Роналду"

Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини считает, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли мог бы играть на уровне форварда "Реала" Криштиану Роналду. По словам специалиста, Балотелли подводит его характер.

– Марио хороший парень, но он не совсем управляется со своими инстинктами, – цитирует ESPN Манчини. – Хотя в молодом возрасте все могут совершать глупости. У него было так много таланта в начале карьеры, что он должен был уже играть на уровне Криштиану Роналду. Если сейчас он не достиг такого уровня, то в этом есть его вина. Ему 26 лет, и он может добиться большего.