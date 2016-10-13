Роберто Манчини: "Балотелли - лучший итальянский форвард последних лет"

Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини отметил, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не вызывается в сборную Италии из-за собственного поведения. Тем не менее, экс-наставник футболиста выразил надежду на то, что форвард сумел изменить отношение к игре, выступая за французский клуб.

– То, что Балотелли не выступает за сборную – его собственная вина, – цитирует L'Equipe Балотелли. – Но это удивительно, ведь он идеально бы подошел сегодняшней национальной команде. Марио является лучшим итальянским форвардом последних лет. Надеюсь, что он окончательно изменил свое отношение к футболу. Это не так уж трудно.