15:32 | ФУТБОЛ — Италия

Роберто Манчини: "Балотелли - лучший итальянский форвард последних лет"

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Бывший главный тренер "Интера" Роберто Манчини отметил, что нападающий "Ниццы" Марио Балотелли не вызывается в сборную Италии из-за собственного поведения. Тем не менее, экс-наставник футболиста выразил надежду на то, что форвард сумел изменить отношение к игре, выступая за французский клуб.

– То, что Балотелли не выступает за сборную – его собственная вина, – цитирует L'Equipe Балотелли. – Но это удивительно, ведь он идеально бы подошел сегодняшней национальной команде. Марио является лучшим итальянским форвардом последних лет. Надеюсь, что он окончательно изменил свое отношение к футболу. Это не так уж трудно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RobertH

Балотелли это тот же Погба,только с другим паспортом.Понты,понты и ещё раз понты,а футбол это лишь способ для демонстрации понтов.Ещё пару лет журналистики пошумят по инерции -и всё.....Полное забвение с хилой статистикой....

15:53

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