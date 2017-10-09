Роберто Карлос: "Ходжсон мог разрушить мою карьеру в сборной"

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос раскритиковал тренера Роя Ходжсона, под руководством которого играл в "Интере" в сезоне-1995/96. Также он отметил, что самым важным наставником в его жизни является экс-рулевой сборной России Фабио Капелло, с которым он работал в "Реале".

– То, что Ходжсон остался в "Интере", уничтожало меня, – приводит Planetfootball слова Карлоса. – Он использовал меня на позиции полузащитника. Это могло разрушить мою карьеру в сборной. Дело не в том, что у меня с ним плохие отношения. Просто он мало понимает в футболе. Когда "Интер" проиграл "Шальке" в Суперкубке УЕФА, это произошло по вине Ходжсона.

Фабио Капелло – другой. Я перешел в "Реал" из-за него. Он – самый важный тренер в моей жизни.

Напомним, Роберто Карлос выступал за "Реал" с 1996 по 2007 год. В составе "королевского клуба" он четыре раза стал чемпионом Испании, по три раза выиграл Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, дважды стал обладателем Межконтинентального кубка, а также завоевал Суперкубок УЕФА.