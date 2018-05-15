Роберто Фаббричини: "Манчини очень счастлив, как и федерация футбола Италии"

Чрезвычайный комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини признался, что рад назначению Роберто Манчини на пост главного тренера сборной Италии. Сегодня, 15 мая, состоится официальная презентация нового наставника.

– Мы счастливы, и Роберто счастлив, – цитирует Football Italia Фаббричини. – Во вторник будет официальная презентация. Все объясним о контракте, Манчини очень счастлив, как и мы. Ему очень хотелось возглавить сборную Италии, что он доказал конкретным образом. Во вторник он объяснит, как он организует свою работу, начиная с первых товарищеских матчей.