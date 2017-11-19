Роберто Донадони: "Я отказался возглавить сборную Италии и не жалею об этом"

Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони подтвердил, что в свое время отказался вернуться в сборную Италии. Он возглавлял итальянскую сборную с 2006 по 2008 год и мог вернуться на этот пост в 2016 году, когда был приглашен Джампьеро Вентура, не сумевший вывести итальянцев на ЧМ-2018.

– У меня была возможность вернуться в сборную, но я предпочел уважать контракт с "Болоньей", – цитирует Football Italia Донадони. – Я счастлив, что принял такое решение. Это было правильно. И я поступил бы так же снова. В любом случае благодарю главу Федерации футбола Италии за проявленное ко мне уважение.