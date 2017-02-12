Роберто Донадони: "Судьи должны быть некомпетентными, чтобы дать такой пенальти"

Главный тренер "Болоньи" Роберто Донадони раскритиковал судей матча чемпионата Италии с "Сампдорией" (1:3). До 82-й минуты его команда вела со счетом 1:0, но пропустила с пенальти, после чего генуэзцы забили еще дважды.

– Мы играли очень хорошо, самоотверженно, а остались с пустыми руками, – цитирует Sky Italia Донадони. – Дать пенальти в той ситуации – это невероятно. Судьи должны быть очень некомпетентными, чтобы решить, что там был пенальти. Если бы на нашем месте был топ-клуб, судьи бы лучше подумали. Я играл за "Милан" и знаю, как это все работает. Мы не можем рассчитывать на чью-то помощь и должны надеяться только на себя. Нужно выжимать из себя больше, чем максимум, потому что этого недостаточно.