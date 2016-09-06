Роберто Де Дзерби: "Я и "Палермо" можем дополнить друг друга"

Новый главный тренер "Палермо" Роберто Де Дзерби подчеркнул, что его мало беспокоят методы работы президента клуба Маурицио Дзампарини. В прошлом году "орлы" сменили наставника восемь раз.

- Я привык начинать с нуля, - приводит Football Italia слова Де Дзерби. - Раньше я отклонил несколько хороших предложений. И сейчас я здесь, потому что мы с этой командой можем дополнить друг друга.

Действия Дзампарини, которые он совершил ранее, меня мало интересуют. Я умею быстро приспосабливаться к обстоятельствам и всегда открыт для диалога.