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21:38 | Футбол — Италия

Риккардо Родригес: "Милан" должен сделать правильные выводы после поражения от "Лацио"


Защитник "Милана" Рикардо Родригес после матча 3-го чемпионата Италии против "Лацио" (1:4) отметил, что его команда постарается исправить ситуацию в игре 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Аустрией". Встреча состоится 14 сентября, начало - в 20.00 по московскому времени.

– У "Лацио" сегодня все получалось. Нам нужно сделать выводы после сегодняшней игры, – цитирует Football Italia Родригеса. – В четверг в Вене мы должны улучшить ситуацию. Мы постараемся исправиться перед нашими болельщиками. Завтра мы разберем ошибки. Нам нужно много работать, чтобы выправить положение.

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