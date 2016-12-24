Риккардо Монтоливо: "Вернусь в марте или апреле"

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо рассчитывает вернуться в строй в первой половине весны 2017 года. Хавбек получил разрыв крестообразных связок левого колена в начале октября.

– Надеюсь вернуться в марте или апреле, – цитирует L’Equipe Монтоливо. – Хотя точной даты, конечно, не знаю. Нужно терпение. Но я обязательно вернусь до конца сезона. Эта травма требует серьезного лечения. Когда вернусь, у клуба будет новый владелец. Это дает новые возможности. Но есть и печальный момент, связанный с уходом Сильвио Берлускони. Он для всех болельщиков был как отец.