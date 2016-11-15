Риккардо Монтоливо: "Рамос провел грязный прием, нанеся серьезный вред моему здоровью"

Полузащитник "Милана" и сборной Италии Риккардо Монтоливо, восстанавливающийся после разрыва передних крестообразных связок левого колена, подверг критике защитника "Реала" Серхио Рамоса, нанесшего 31-летнему игроку болезненное повреждение в отборочном матче чемпионата мира-2018 между сборными Италии и Испании (1:1).

– Это был неопасный мяч, не было никакой необходимости играть так грубо, – приводит Football Italia слова Монтоливо. – Рамос провел классический грязный прием, который нанес серьезный вред моему здоровью. Боль была просто ужасной. Во время медицинского осмотра я надеялся, что профессор Кастелаччи скажет мне, что все в порядке, но этого не случилось – я получил разрыв крестообразных связок.

Я горжусь своей карьерой и сейчас сосредоточен только на выздоровлении. Не хочу, чтобы моей последней фотографией в майке сборной Италии был момент, как я покидаю поле стадиона "Ювентуса" на носилках.

Напомним, что 31-летний игрок, в начале октября получивший травму передних крестообразных связок колена в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Испании (1:1), был освистан болельщиками, когда его уносили с поля на носилках.