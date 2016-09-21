Риккардо Монтоливо: "Милан" был командой в матче с "Лацио"

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо после победы в матче 5-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (2:0) подчеркнул, что всегда найдутся те, кто будет недоволен игрой. Хавбек ответил, что в этой встрече миланцы выглядели как команда.

- "Милан" доволен продемонстрированным уровнем игры, за исключением первых десяти минут, - приводит Mediaset Premium слова Монтоливо. - Мы действовали как команда. Это именно то, что нам сейчас нужно. Критика болельщиков понятна. Мне кажется, что всегда будут люди, которым я буду не нравиться.