Рик Карсдорп - о дебюте в "Роме": "Чувствую себя ребенком"

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп рад своему дебюту в составе римского клуба. 22-летний голландец присоединился к "волкам" прошлым летом, но впервые вышел на поле в составе итальянской команды только вчера, так как пропустил начало сезона из-за травмы.

- Это здорово, чувствую себя ребенком, – цитирует пресс-служба клуба Карсдорпа. - Тренировался с командой в течение двух недель, поэтому я рад, что мой дебют состоялся, и я счастлив, что "Рома" выиграла. Перед матчем тренер дал мне несколько советов, сказал, чтобы я получал удовольствие и пожелал мне удачи. Чувствую себя довольно хорошо, моя цель - становиться еще лучше.