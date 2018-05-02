Рейна устраивает прощальную вечеринку в "Наполи"

Вратарь "Наполи" Пепе Рейна намерен организовать для команды прощальную вечеринку. Предстоящий уход испанца из неаполитанского клуба подтвердил диктор стадиона "Сан-Паоло" Даниэле Беллини, который сдружился с Рейной.

– У меня с ним не так много общего, – написал в своем Инстаграме Беллини. – Он богат, знаменит, красив, а я обычный парень, который пришел из ниоткуда. Он на два года моложе меня, но всегда относился ко мне как старший брат, которого у меня никогда не было. Когда есть проблема, к нему всегда можно обратиться. Он никогда не сошлется на занятость. У меня нет яхт, роскошных вилл, автомобилей, но Рейна со своей женой всегда меня принимали как друга, ничего не прося взамен.

Сегодня вечером он устраивает прощальную вечеринку, и мне немного грустно. Мне грустно, потому что я буду скучать по Рейне. Мы все будем скучать.