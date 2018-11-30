Рейна назвал фаворита чемпионата Италии

Голкипер "Милана" Пепе Рейна заявил, что единственным фаворитом чемпионата Италии является "Ювентус". 36-летний испанец также добавил, что помогает становиться сильнее основному вратарю "россонери" Джанлуиджи Доннарумме.

- Мне жаль, но в чемпионате Италии только один фаворит - "Ювентус", - приводит слова Рейны Sky Italia. - Если он будет в форме, то выиграет серию А уже к апрелю. Я, будучи резервным голкипером, полностью отдаю себя на тренировках и помогаю Доннарумме расти. Он должен стать еще сильнее.

В текущем сезоне Рейна провел 5 матчей за "Милан" в Лиге Европы и пропустил 6 голов.

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