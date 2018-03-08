Вратарь "Наполи" Пепе Рейна на следующей неделе пройдет медобследование для перехода в "Милан", сообщает Radio CRC. Ранее появилась информация, согласно которой 35-летний голкипер, чей контракт с неаполитанцами истекает летом, уже договорился о соглашении с "россонери".

Ожидается, что контракт Рейны с "Миланом" будет рассчитан на два года, а его годовая зарплата составит 2 миллиона евро.

В этом сезоне испанец принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, пропустив 33 мяча. 17 игр он провел "на ноль".