08:38 | Футбол — Италия

Рейна может уйти из "Милана" через 19 дней после перехода


Вратарь Пепе Рейна может уйти из "Милана" через 19 дней после перехода, утверждает сalciomercato. По информации источника, голкипер, подписавший контракт с "россонери" 2 июля, может перейти в "Челси".

В услугах Рейны заинтересован новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри, который работал с испанским вратарем с 2015 по 2018 год в "Наполи". Специалист рассчитывает укрепить вратарскую линию "синих" на случай ухода Тибо Куртуа.

Отметим, что вратарь перешел в "Милан" на правах свободного агента. В его соглашении с "россонери" прописана сумма отступных – 3 миллиона евро.

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