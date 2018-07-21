Вратарь Пепе Рейна может уйти из "Милана" через 19 дней после перехода, утверждает сalciomercato. По информации источника, голкипер, подписавший контракт с "россонери" 2 июля, может перейти в "Челси".

В услугах Рейны заинтересован новый главный тренер лондонцев Маурицио Сарри, который работал с испанским вратарем с 2015 по 2018 год в "Наполи". Специалист рассчитывает укрепить вратарскую линию "синих" на случай ухода Тибо Куртуа.

Отметим, что вратарь перешел в "Милан" на правах свободного агента. В его соглашении с "россонери" прописана сумма отступных – 3 миллиона евро.