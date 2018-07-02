Рейна и Стринич стали игроками "Милана"

"Милан" на официальном сайте объявил о подписании контрактов с вратарем Пепе Рейной и защитником Иваном Стриничем. Соглашения с 35-летним испанцем и 30-летним хорватом рассчитаны до лета 2021 года.
Предыдущим клубом Рейны был "Наполи", за который он выступал с 2015 года. Стринич, в свою очередь, прошлый сезон провел в "Сампдории", а до этого два года играл бок о бок с испанским голкипером в составе неаполитанцев.
Ufficiale: @PReina25 e Strinic sono rossoneri 👉🏻 https://t.co/rFG5nw6jUy– AC Milan (@acmilan) 2 июля 2018 г.
Official: Reina and Strinic are Rossoneri 👉🏻 https://t.co/UCPu1PZ484#weareacmilan 🔴⚫ pic.twitter.com/YlXQ6GZGhW