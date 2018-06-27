Решение УЕФА: "Милан" отстранен от еврокубков на один сезон

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) отстранила "Милан" от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей, в частности требование о безубыточности, сообщает пресс-служба УЕФА.



"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (то есть 2018/19 и 2019/20).



"Милан" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, летом 2017 года в правление "Милана" пришли китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном, однако по ходу прошедшего сезона в СМИ появлялась информация о финансовых проблемах китайского бизнесмена и многомиллионных долгах его структур.