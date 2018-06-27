17:57 | Футбол — Италия

Решение УЕФА: "Милан" отстранен от еврокубков на один сезон

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура. Фото AFP
Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура. Фото AFP

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) отстранила "Милан" от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей, в частности требование о безубыточности, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Милан" исключен из следующего турнира УЕФА, в который пробьется по результатам на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (то есть 2018/19 и 2019/20).

"Милан" может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, летом 2017 года в правление "Милана" пришли китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном, однако по ходу прошедшего сезона в СМИ появлялась информация о финансовых проблемах китайского бизнесмена и многомиллионных долгах его структур. 

 

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