"Реал" и "ПСЖ" зимой поборются за Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации источника, голкипер может подписать контракт либо с "Реалом", либо с "ПСЖ".

Ранее появилась информация о том, что агент 18-летнего игрока Мино Райола подготовил документы для расторжения соглашения с "россонери". Поводом для такого шага послужило психологическое давление, которое оказывалось на вратаря летом при продлении контракта с клубом (действующее соглашение Доннаруммы с "Миланом" рассчитано до конца сезона-2020/21).

Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, комментируя эти сообщения, заявил, что у него нет проблем с голкипером. Несмотря на это, в СМИ появились сообщения о том, что клуб готов расстаться с Доннаруммой за 70 миллионов евро.