Раздевалка "Перуджи" была ограблена в перерыве матча с "Брешией"

Футболисты "Перуджи" обнаружили пропажу личный вещей в перерыве матча серии B с "Брешией" (2:0). Как сообщает ANSA, игроки не нашли своих кошельков, драгоценностей, техники и часов. Самый дорогой похищенный предмет оценивается в 10 000 евро. При этом следов взлома дверей и окон раздевалки не обнаружено.