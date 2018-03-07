16:06 | Футбол — Италия

Раздевалка "Перуджи" была ограблена в перерыве матча с "Брешией"

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Футболисты "Перуджи" обнаружили пропажу личный вещей в перерыве матча серии B с "Брешией" (2:0). Как сообщает ANSA, игроки не нашли своих кошельков, драгоценностей, техники и часов. Самый дорогой похищенный предмет оценивается в 10 000 евро. При этом следов взлома дверей и окон раздевалки не обнаружено.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Rotor fan Aist

В перерыве она не могла быть ограблена, потому что в это время там уже были футболисты.

17:30

Халзан

А что Дзюба уже в Перудже оказался? За трофеями пошел? или просто на гастроли поехал?))

16:20

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