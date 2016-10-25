Райола заработал 27 миллионов евро на трансфере Погба из "Ювентуса" в "МЮ"

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта раскрыл финансовые подробности перехода полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед". Также он подчеркнул, что клуб не горел желанием продавать 23-летнего француза этим летом.

- Погба перешел в "Юве" из "МЮ" за сумму около 1,5 миллиона евро, - цитирует Football Italia Маротту. - После четырех лет с нами он решил вернуться в Англию, он хотел покинуть команду любой ценой. Наша запрашиваемая цена была 105 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов, которые будут выплачены, если игрок продлит контракт с "Юнайтед" или будет продан за сумму более 50 миллионов евро. Это дает "Ювентусу" прибыль в размере 95 миллионов евро. Агент игрока Мино Райола и его компания получат 27 миллионов евро. С учетом всех платежей доход от продажи Погба составил 72 миллиона евро. Тем не менее, даже с учетом этого мы не хотели продавать его, чтобы сохранить французские корни в "Ювентусе".