15:14 | ФУТБОЛ — Италия

Райола – о Доннарумме: "Я не даю игрокам уходить из клуба свободными агентами"

0
0
0
0

Агент вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола подчеркнул, что футболист ведет переговоры с клубом о продлении соглашения. Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-черные" выведут 18-летнего голкипера из состава, если он не подпишет новый контракт до 30 июня.

– После матчей сборной Италии Доннарумма отправится в отпуск, – приводит Gianlucadimarzio слова Райолы. – Затем посмотрим, что произойдет. Мы ведем переговоры с "Миланом". Взвесим все за и против. Но я не позволяю футболистам уходить свободными агентами.

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий