Райола может увести Доннарумму у "Милана"

"Милан" задерживает подписание нового контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Tuttosport. Клуб имеет право заключить с вратарем новое соглашение в день его 18-летия, то есть 25 февраля. Ожидалось, что "Милан" объявит о договоренности с Доннаруммой 13 декабря, но пресс-конференцию отложили на неопределенный срок.

Итальянские СМИ связывают это с агентом игрока Мино Райолой. Менеджер может переманить Доннарумму в другой клуб.