13:28 | ФУТБОЛ — Италия

Райола может увести Доннарумму у "Милана"

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"Милан" задерживает подписание нового контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Tuttosport. Клуб имеет право заключить с вратарем новое соглашение в день его 18-летия, то есть 25 февраля. Ожидалось, что "Милан" объявит о договоренности с Доннаруммой 13 декабря, но пресс-конференцию отложили на неопределенный срок.

Итальянские СМИ связывают это с агентом игрока Мино Райолой. Менеджер может переманить Доннарумму в другой клуб.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

"Райолов-мендешей" надо законодательно запретить! И куда, спрашивается, смотрит своими "депутанскими" гляделками "депутанша" Яловая, поборница справедливости во всём мире???? "Милан" ОБИЖАЮТ!?.... А ну как старина СильвиЁ пожалуется на негодника Мину другу Вовочке-Кремлёвскому......

15:06

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