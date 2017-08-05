Райола хочет, чтобы Кин покинул "Ювентус"

Мино Райола, агент нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина, настаивает на уходе футболиста из команды. Агент предлагает руководству туринцев отпустить 17-летнего футболиста в аренду, но "Старая синьора" хочет сохранить игрока как минимум до зимнего трансферного окна.

В услугах форварда заинтересованы "Зволле", "Ден Хаг", "Болонья", "Кротоне" и "Верона". Напомним, что Кин стал первым футболистом 2000 года рождения, забившим гол в чемпионате Италии. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист провел четыре игры и забил один гол.