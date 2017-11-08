Раймон Доменек: "Пирло не был самым лучшим итальянцем своего поколения"

Экс-главный тренер сборной Франции, ныне наставник сборной Бретани, Раймон Доменек отметил, что бывший полузащитник Андреа Пирло, недавно завершивший карьеру, может стать хорошим тренером. Специалист также отметил, что Пирло не был лучшим итальянцем своего поколения.

– Пирло был выдающимся, но не лучшим итальянцем своего поколения, – цитирует La Gazzetta dello Sport Доменека. – Я впервые встретил его, когда он играл за сборную Италии до 21 на Олимпийских играх-2000. Однако он должен быть благодарен Анчелотти за то, что он переместил его в полузащиту. Пирло может стать хорошим тренером, он грамотно видит игру.

Напомним, что Пирло 6 ноября объявил о завершении карьеры. Последним клубом итальянца был "Нью-Йорк Сити", в который перешел в 2015 году из "Ювентуса", где играл с 2011 по 2015 годы. Большую часть своей карьеры Пирло провел в "Милане" – с 2001 по 2011 годы. Он является 6-кратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Лиги чемпионов, чемпионом мира, а также рекордсменом чемпионата Италии по количеству голов со штрафных ударов.

Точка. Пирло. Маэстро уходит