Рауль Альбиоль: "В Италии Роналду будет сложнее забивать по 40 голов"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль считает, что нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду в серии А будет сложнее забивать, чем в ла лиге. Пока португалец после перехода из "Реала" голами не отличался.

– В Италии футбол более тактический и оборонительный, требовательный к физической форме. Поэтому нужна особая подготовка, – цитирует AS Альбиоля. – Криштиану отличный игрок, но в Италии ему будет сложнее забивать по 40 голов. Надеюсь, что у него это не получится, потому что так будет лучше для "Наполи". Хотя в прошлом сезоне в "Реале" Роналду тоже начал не очень ярко. Потом наверстал. Если он каждый год забивает так много мячей, это не случайно.