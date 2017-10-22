Рауль Альбиоль: "В этом сезоне "Интер" - это команда"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль после матча 9-го тура чемпионата Италии с "Интером" (0:0 отметил, что силу миланского клуба. Он добавил, что клуб в текущем сезоне будут бороться за чемпионский титул.



- Это был сложный матч, мы понимали, что и победа, и поражение сегодня ничего бы не изменили, - цитирует Football Italia. - У нас не было усталости после Лиги чемпионов. Это была действительно сложная игра. Мы смогли создать три или четыре хорошие возможности для взятия ворот.



У "Интера" очень хороший голкипер. Самир Ханданович сегодня хорошо работал в воротах соперника. "Интер" идет на втором месте. Этот клуб сможет бросить вызов в борьбе за чемпионский титул, у них отличный тренер и отличные игроки. В отличие от предыдущих сезонов, они выглядят как команда.

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