Рауль Альбиоль: "Анчелотти с самого начала сезона доверяет всем футболистам"

Защитник "Наполи" Рауль Альбиоль после победы над "Лацио" в матче 20-го тура чемпионата Италии (2:1) отметил, что главный тренер Карло Анчелотти доверяет всем игрокам. Он также прокомментировал ротацию состава.

- Это важная победа, потому что с самого начала сезона тренер доверился всем футболистам, и сегодня это показал, - приводит Football Italia cлова Альбиоля. - Многие, кто не играл так много, были готовы, когда их вызвали, и это очень важно. Мы должны оставаться на нашем пути, продолжать работать и оставаться вблизи "Ювентуса". Мы знаем, что они находятся на замечательном пути, но все, что мы можем сделать, это выигрывать наши игры, ждать и смотреть.

"Наполи" имеет в своем активе 47 очков и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 6 очков.

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