Раньери сравнил Роналду с Марадоной

Бывший главный тренер "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что переход в "Ювентус" нападающего Криштиану Роналду похож на трансфер Диего Марадоны в "Наполи". 33-летний португалец присоединился к "бьянконери" 10 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт.

- Думаю, этот переход похож на трансфер Марадоны в "Наполи", который помог итальянскому футболу выйти из кризиса, - цитирует Раньери RAI Sport. - "Ювентус" предпринял замечательный шаг и еще раз доказал, что он находится на шаг впереди остальных.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей за "Ювентус", забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

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