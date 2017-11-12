Рамирес в декабре начнет тренироваться с "Интером"

Полузащитник "Цзянсу Сунин" Рамирес в декабре приступит к тренировкам с "Интером", который намерен взять его в аренду в январе, сообщает Corriere dello Sport. 30-летний бразилец сейчас работает на базе своего бывшего клуба "Челси", восстанавливаясь после травмы, полученной в середине октября. Отметим, что "Интер" и "Цзянсу Сунин" принадлежат одному китайскому консорциуму, что облегчит осуществление сделки между клубами.

"Цзянсу Сунин" купил Рамиреса у "Челси" в январе 2016 года за 28 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил 11 голов в 32 матчах за китайскую команду.