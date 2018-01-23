Рафинья - о переходе в "Интер": "Я действительно счастлив"

Полузащитник "Интера" Рафинья отметил, что переход в миланскую команду – важный этап в его карьере. Хавбек также добавил, что будет играть под восьмым номером.

– Я действительно счастлив, – цитирует клубная пресс-служба Рафинью. – В "Интере" очень здорово. Это важный этап в моей жизни. В истории "Интера" было много выдающихся игроков. Я хочу сделать все возможное и дать этому клубу все, чтобы оказаться как можно выше и выиграть титулы в этой футболке.

Я надеюсь сыграть как можно больше матчей и помочь команде достичь нашей цели – квалификация в Лигу чемпионов. Я могу сыграть на многих позициях, будь то справа или слева. Я выбрал восьмой номер.

Партнеры по команде? Всегда приятно играть футболистами, которые говорят с тобой на одном языке. Также я знаю Мауро Икарди, я играл с ним раньше.

Напомним, что 22 января Рафинья перешел из "Барселоны" в "Интер" на правах аренды с правом выкупа в 35 миллионов евро. Соглашение между клубами и 24-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.