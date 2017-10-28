Рафаэль Бенитес: "Руководство "Интера" не слушало меня"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, ранее работавший в "Интере" и "Наполи", подчеркнул, что хотел изменить состав миланского клуба. Но руководство черно-синих не прислушивалось к нему.

Напомним, что специалист работал в "Интере" в 2010 году, в "Наполи" – с 2013-го по 2015-й.

– Я выиграл два трофея всего за полгода в "Интере", после чего завоевал столько же с "Наполи". Я не жалею о том времени, – приводит Football Italia слова Бенитеса. – В составе миланцев было 12 игроков старше 30 лет, это нужно было менять. Но президент клуба не слушал меня.

В конечном итоге революция произошла, но после моего ухода. Теперь с новыми инвесторами черно-синие могут бороться за Скудетто с "Ювентусом" и "Наполи". Я уверен, что серия А стала лучше. При этом в лиге три или четыре команды, которые гораздо сильнее остальных. Частично это случилось из-за притока денег из заграницы.