Раджа Наингголан: "Я ненавижу "Ювентус"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан громко высказался о своем отношении к "Ювентусу" и заявил, что клуб одерживает победы только благодаря судьям. На данный момент туринский клуб идет на первом месте в чемпионате Италии, опережая "Рому" на 7 очков. 28-летний футболист провел 22 матча в серии А и забил 5 мячей.

– Я не сторонник "Ювентуса", – цитирует Football Italia Наингголана. – Я всегда ненавидел "Юве". Когда я был в "Кальяри", я был готов отдать свои гениталии, чтобы победить эту команду. Но мы всегда играли на их стадионе вничью. Они выиграли чемпионат в матче против нас. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают после голов с пенальти или штрафного.

Я перешел в "Рому", чтобы обыграть "Ювентус", которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, мы выиграем Кубок. Я обещаю. Обыграем "Лацио" в полуфинале, верьте мне.