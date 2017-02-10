08:32 | ФУТБОЛ — Италия

Раджа Наингголан: "Я ненавижу "Ювентус"

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Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан громко высказался о своем отношении к "Ювентусу" и заявил, что клуб одерживает победы только благодаря судьям. На данный момент туринский клуб идет на первом месте в чемпионате Италии, опережая "Рому" на 7 очков. 28-летний футболист провел 22 матча в серии А и забил 5 мячей.

– Я не сторонник "Ювентуса", – цитирует Football Italia Наингголана. – Я всегда ненавидел "Юве". Когда я был в "Кальяри", я был готов отдать свои гениталии, чтобы победить эту команду. Но мы всегда играли на их стадионе вничью. Они выиграли чемпионат в матче против нас. Я ненавижу их, потому что они всегда побеждают после голов с пенальти или штрафного.

Я перешел в "Рому", чтобы обыграть "Ювентус", которому всегда помогают. Если мы не выиграем скудетто, мы выиграем Кубок. Я обещаю. Обыграем "Лацио" в полуфинале, верьте мне.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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rotor23

Юве возьмет 6 скудетто и выиграет Кубок.А этот днарь так и будет гнить в роме-бестрофейнике.

10:31

wedes

Ювентус самая грязная команда Италии, не зря им впаяли -91 в конце сезона.

10:23

marksan

Кто рот открыл? Обыкновенный наёмный рабочий!

10:01

баламошка

Ещё одна дура.

09:51

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