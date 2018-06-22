Раджа Наингголан: "Уход из "Ромы" – не мое решение, его принял клуб"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан подтвердил, что продолжит карьеру в "Интере". Также бельгийский хавбек отметил, что клуб из Милана был заинтересован в нем больше, чем кто-либо еще.

– Каждый момент, прожитый в цветах "Ромы", навсегда останется со мной, – цитирует gianlucadimarzio.com Наингголана. – Я ухожу, отдав всего себя за эти четыре сезона. Хочу поблагодарить всех фанатов за это время, проведенное вместе. Они поддерживали меня и показывали настоящую верность. Я никогда не забуду этого. Решение уйти не было моим. Его принял клуб, а не я.

"Интер" был заинтересован во мне больше, чем кто-то еще. Я могу только поблагодарить Спаллетти и клуб. Я снова буду работать с великим тренером. Я рад этому.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что "Интер" заплатит за Наингголана 24 миллиона евро. "Рома", помимо денег за 30-летнего бельгийца, получит права на защитника Давиде Сантона и полузащитника Николо Заньоло.