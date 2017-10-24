08:53 | Футбол — Италия

Раджа Наингголан: "У "Ромы" большие амбиции"


Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан уверен в том, что в этом сезоне римляне навяжут борьбу за чемпионство. По словам хавбека, у клуба большие амбиции.

На данный момент "волки" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 18 очков после восьми матчей.

– "Рома" проиграла два важных матча, но победа над "Торино" и ничья между "Наполи" и "Интером" (0:0) приблизили нас к вершине. Нужно продолжать в том же духе, – приводит Football Italia слова Наингголана. – Борьба за чемпионство? У нас большие амбиции. Эта команда создана для того, чтобы завоевывать трофеи. Но нужно отдать должное нашим соперникам, которые показывают хорошую игру.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий