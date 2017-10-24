Раджа Наингголан: "У "Ромы" большие амбиции"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан уверен в том, что в этом сезоне римляне навяжут борьбу за чемпионство. По словам хавбека, у клуба большие амбиции.

На данный момент "волки" занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 18 очков после восьми матчей.

– "Рома" проиграла два важных матча, но победа над "Торино" и ничья между "Наполи" и "Интером" (0:0) приблизили нас к вершине. Нужно продолжать в том же духе, – приводит Football Italia слова Наингголана. – Борьба за чемпионство? У нас большие амбиции. Эта команда создана для того, чтобы завоевывать трофеи. Но нужно отдать должное нашим соперникам, которые показывают хорошую игру.