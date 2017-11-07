Раджа Наингголан: "Счастлив вернуться в сборную Бельгии"

Полузащитник "Ромы" и сборной Бельгии Раджа Наингголан отметил, что римской команде пока рано говорить о чемпионстве в серии А. Хавбек также добавил, что счастлив вернуться в национальную команду.

– Я не хочу говорить о скудетто, – Наингголан. – Мы находимся на хорошем пути, но нам нужно сосредоточиться. Ди Франческо заставляет всех чувствовать себя нужными команде, и даже те, кто меньше играют, дают клубу больше, потому что знают, что рано или поздно их шанс наступит.

Возвращение в сборную Бельгии? Я счастлив. Это был трудный момент для меня, я надеюсь сохранить свое место.