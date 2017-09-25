Раджа Наингголан: "Рому" слишком рано начали критиковать"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан отметил, что в этом сезоне чемпионат Италии стал более конкурентоспособным. Хавбек также добавил, что его команду рано начали критиковать.

Критика в адрес "Ромы"? Нас слишком рано начали критиковать, - сказал для Roma TV Наингголан. - Мы должны продолжать также работать, как и работали, и делать то, что от нас требует наш тренер. Мы должны думать только о себе и о своей игре, в противном случае мы будем оказывать на себя большое давление.

Будущее покажет, куда нас это приведет. В этом сезоне предстоят очень интересные игры, нежели чем раньше, так как "Интер" и "Милан" хорошо усилились.

Мы отлично сыграли против "Интера", но проиграли. Мы должны играть более уверенно и агрессивно. После этого мы увидим, где мы окажемся.