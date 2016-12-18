Раджа Наингголан: "Роме" нужны три поражения "Ювентуса"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после поражения от "Ювентуса" (0:1) в матче 17-го тура чемпионата Италии отметил, что один момент решил исход встречи. По его словам, команда оказалась в тяжелой ситуации.



– Это обидное поражение, ведь мы не слабее "Ювентуса" и сегодня играли не хуже, – цитирует Наингголана Footbal Italia. – Один момент решил исход встречи. У нас были моменты после угловых, однако мяч не шел в ворота. Думаю, что мы можем быть довольны своей игрой, ведь на стадионе "Ювентуса" очень тяжело выступать.

7 очков – серьезный отрыв. Это значит, что нам нужны три поражения "Ювентуса". Это тяжелая ситуация, однако нельзя опускать руки. Если мы продолжим играть так же, как сегодня, то возможно все. Ничья была бы более справедлива в сегодняшней встрече.