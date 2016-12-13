11:12 | ФУТБОЛ — Италия

Раджа Наингголан: "Рома" проявила характер в матче с "Миланом"

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Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после победы над "Миланом" в 16-м туре чемпионата Италии (1:0) отметил, что его команда показала характер. Также он считает, что "Рома" находится на правильном пути.

- У нас было несколько моментов, но главное, что в итоге выиграли, - цитирует Mediaset Premium Наингголана. - Сегодня вечером "Рома" проявила характер, так как "Милан" был очень хорошо организован. Мы защищались в целом хорошо, поэтому можем быть удовлетворены. К слову, в прошлом сезоне мы не выигрывали матчи, подобные сегодняшнему, поэтому можно сказать, что "Рома" находится на правильном пути и нужно продолжать верить в себя. Впереди еще один тяжелый матч против "Ювентуса", но мы постараемся выиграть.

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