Раджа Наингголан: "Рома" проявила характер в матче с "Миланом"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан после победы над "Миланом" в 16-м туре чемпионата Италии (1:0) отметил, что его команда показала характер. Также он считает, что "Рома" находится на правильном пути.

- У нас было несколько моментов, но главное, что в итоге выиграли, - цитирует Mediaset Premium Наингголана. - Сегодня вечером "Рома" проявила характер, так как "Милан" был очень хорошо организован. Мы защищались в целом хорошо, поэтому можем быть удовлетворены. К слову, в прошлом сезоне мы не выигрывали матчи, подобные сегодняшнему, поэтому можно сказать, что "Рома" находится на правильном пути и нужно продолжать верить в себя. Впереди еще один тяжелый матч против "Ювентуса", но мы постараемся выиграть.