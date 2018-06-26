Раджа Наингголан: "Почему "Интер"? Они поверили в меня"

Новичок "Интера" полузащитник Раджа Наингголан рассказал, что решил перебраться в миланский клуб из-за доверия руководства команды. Сегодня "Интер" объявил о подписании с 30-летним бельгийцем контракта сроком на четыре года.

- Любовь фанатов важна для любого игрока и означает, что они полны энтузиазма. Так же, как и я. Надеюсь, мы вместе сможем насладиться счастливыми временами, - цитирует официальный сайт клуба Наингголана. - Спаллетти? Мой лучший сезон прошел под его руководством, и я надеюсь, что я смогу выступить так же хорошо. Я в полном распоряжении своего тренера и рад возможности снова с ним поработать. Почему я выбрал Интер"? Доверие – вот почему. Я получал звонки от спортивного директора Пьера Аусилио, он тренера и от вице-президента Хавьера Санетти. Они дали мне возможность почувствовать себя важным, и поэтому мое решение было простым.

Наингголан перешел в "Интер" из "Ромы", за которую играл с 2014 года.