Раджа Наингголан: "Не вернусь в сборную Бельгии, Роберто Мартинес – жалкий человек"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан признался, что не планирует продолжать выступления за сборную Бельгии из-за конфликта с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, сообщает Calciomercato. 45-летний испанский специалист не взял 30-летнего хавбека на чемпионат мира-2018 года из-за тактических соображений.

– Не собираюсь играть за сборную Бельгии снова после пропуска чемпионат мира-2018, – приводит слова Наингголана Calciomercato. – Очень обидно не получить вызова в команду без причины. Я отлично сыграл на чемпионате Европы-2012, поэтому не знаю, почему меня исключили. Сейчас же я хочу полностью сосредоточиться на выступлениях за "Интер".

Почему меня всегда критикуют? Как я смог бы проводить по 50 игр за сезон, если бы мой образ жизни был таким плохим, как об этом пишут? Я не плохой, мне лишь хочется радовать людей. Извинения Роберто Мартинеса? (Роберто Мартинеса, главного тренера сборной Бельгии). Он жалок.

В текущем сезоне Наингголан провел во всех турнирах 11 матчей и забил три мяча.