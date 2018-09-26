Раджа Наингголан: "Не хочу говорить о "Роме"

Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан признался, что больше не хочет говорить о своем бывшем клубе - "Роме". 30-летний бельгиец также добавил, что хочет завоевать трофей.

- Я хочу продолжить прогрессировать и двигаться вперед вместе с клубом, - приводит слова Наингголана Football Italia. - Возможно, пришло подходящее время для того, чтобы выиграть трофей. "Рома"? Больше не хочу говорить об этом клубе. Я сосредоточен на игре за "Интер".

Наингголан перешел в "Интер" летом 2018 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне хавбек провел 5 игр в составе "нерадзурри" и забил 1 гол.

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